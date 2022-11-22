На Алтае придумали, как бороться с водителями-дрифтерами в общественных местах

Автомобилисты не дают отдыхать в парке «Радужный» взрослым и детям

22 ноября 2022, 11:36, Никита Черников

В парке «Радужный» Горно-Алтайска установят ограждения для борьбы с дрифтерами. Поводом для такого решения стали жалобы горожан на гонщиков в соцсетях, сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки ведомство выяснило, что водители устраивают заезды с заносами по вечерам и ночам на территории общественного пространства. При этом там же расположена детская игровая конструкция, на которой постоянно есть дети и взрослые.

Отмечается, что ранее в парке уже устанавливали бетонные конструкции для борьбы с дрифтерами. Однако автомобилисты самостоятельно в дальнейшем их демонтировали.

В итоге прокуратура внесла представление в адрес горадминистрации, которая, в свою очередь, уже запланировала монтаж более надёжных ограждений. Помимо этого, рядом с парком планируются рейды ГИБДД для пресечения нарушения ПДД.

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