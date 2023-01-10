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На Алтае самые дорогие дрова. Рейтинг регионов

Один «куб» стоит почти в три раза дороже, чем, например, в Кемеровской области

10 января 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае стоимость одного кубометра дров за 2022 год выросла почти в два раза, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на данные региональных органов статистики.

В большинстве регионов Сибири «куб» можно купить дешевле 2 тыс. рублей, а где-то даже немногим более 1 тыс. рублей. Но есть и исключения — регионы, где за «вязанку» просят почти 3 тыс. рублей.

Рейтинг регионов (стоимость одного кубометра дров):

  • Республика Алтай — 2958 рублей;
  • Алтайский край — 2818 рублей;
  • Красноярский край — 2718 рублей;
  • Омская область — 1814 рублей;
  • Иркутская область — 1751 рубль;
  • Томская область — 1692 рубля;
  • Республика Тыва — 1358 рублей;
  • Новосибирская область — 1242 рубля;
  • Республика Хакасия — 1172 рубля;
  • Кемеровская область — 1121 рубль.

Примечательно, что Алтайский край оказался в лидерах и по росту стоимости кубометра за год — цена выросла на 41,2%. К примеру, в Омской области снизилась на 4,4%.

Стоимость кубометра дров в среднем по Сибири — 1864 рубля, а в России — 1807 рублей. Кстати, 10 лет назад, в 2022 году, за один «куб» в Сибири в среднем просили 845 рублей, а в России — 717 рублей.

 

Комментарии 17

  • Так это логично. Леса то в Алтайском крае давно уже нет, весь в китае
    10 января, Гость   Ответить
  • Вы про Европу показывайте, как там все плохо!Людей за дураков держат!У нас враги не за границе!Рядом и еще хуже.
    10 января, Гость   Ответить
  • Наколи мне кольщик * Кубометыр дров * Чтобы пережил я * Месяц холодов
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, Наколи мне кольщик - на спине Газпром, пусть хоть у спины Мечты сбываются)
    10 января, Гость   Ответить
  • зато гордимся тем, что европа мерзнет
    10 января, Гость   Ответить
  • Марадёры
    10 января, Гость   Ответить
  • жадность, просто, жадность
    10 января, Гость   Ответить
  • спасибо алтайлесу
    10 января, Гость   Ответить
  • Надо бы ещё поднять
    10 января, Гость   Ответить
  • Спасибо арендаторам леса, за ваши ценники конские. Весной начнем привозить лес с Красноярска, дешевле выходит чем местный брак и несоответствие заявленному классу!
    10 января, Гость   Ответить
  • я дрова на баню в лесу собираю. валежника полно!!!!!
    10 января, Гость   Ответить
  • валежника полно!!!!! - не надолго
    10 января, Гость   Ответить
  • Просто на Алтае,в деревнях,нет газа и люди отапливаются дровами и углем,а продавцы( как привычно наблюдать) не имеют никаких моральных принципов, относительно потребителей и навариваются бессовестно. Это уже даже не новость.
    10 января, Гость   Ответить
  • Один куб березы в самые морозы в декабре сгорел, дом 90 КВ м. А всего лишь гигакалория тепла, вот и считайте обладатели скворечников на какие суммы вы на яхту собственникам ТЭЦ скидываетесь! Куб колотой березы 3 тыс рублей.
    10 января, Гость   Ответить
  • спасибо холдингу" Алтайлес"
    11 января, Гость   Ответить
  • Цена дров выросла на 41,2%,а "благодетели"из администрации индексировали учителям "коммунальные" на 6,4%. А потом причитают,что в школе никто не хочет работать.,
    11 января, Гость   Ответить
  • Ждём когда газ проведут
    11 января, Гость   Ответить
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