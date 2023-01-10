На Алтае самые дорогие дрова. Рейтинг регионов

Один «куб» стоит почти в три раза дороже, чем, например, в Кемеровской области

10 января 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае стоимость одного кубометра дров за 2022 год выросла почти в два раза, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на данные региональных органов статистики.

В большинстве регионов Сибири «куб» можно купить дешевле 2 тыс. рублей, а где-то даже немногим более 1 тыс. рублей. Но есть и исключения — регионы, где за «вязанку» просят почти 3 тыс. рублей.

Рейтинг регионов (стоимость одного кубометра дров):

Республика Алтай — 2958 рублей;

Алтайский край — 2818 рублей;

Красноярский край — 2718 рублей;

Омская область — 1814 рублей;

Иркутская область — 1751 рубль;

Томская область — 1692 рубля;

Республика Тыва — 1358 рублей;

Новосибирская область — 1242 рубля;

Республика Хакасия — 1172 рубля;

Кемеровская область — 1121 рубль.

Примечательно, что Алтайский край оказался в лидерах и по росту стоимости кубометра за год — цена выросла на 41,2%. К примеру, в Омской области снизилась на 4,4%.

Стоимость кубометра дров в среднем по Сибири — 1864 рубля, а в России — 1807 рублей. Кстати, 10 лет назад, в 2022 году, за один «куб» в Сибири в среднем просили 845 рублей, а в России — 717 рублей.