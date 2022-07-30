На Алтае спасли застрявшего в болоте грибника
Волонтёры на видео показали, как проходили поиски пропавшего пенсионера
30 июля 2022, 12:05, Илья Звягинцев
Поисковики алтайского отделения отряда «Лиза Алерт» рассказали историю спасения пропавшего 78-летнего грибника. В социальных сетях опубликовали видеозапись процесса поиска мужчины.
«Лес и очень много болотистых мест. И самое плохое, что совсем нет связи. Заявка на поиск поступила в 10 часов, в 12 уже развернули штаб», — обозначили природные условия поисковики.
Отмечается, что на момент получения сообщения, грибник не появлялся дома уже 20 часов.
Долгое время в лесу волонтеры и специалисты искали мужчину, пока не нашли его в болоте. Для того, чтобы вернуть его домой, им потребовалась помощь.
Тем не менее 78-летний любитель «тихой охоты» вернулся домой живым.
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