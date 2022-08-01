На Алтае торжественно открыли мусорку: с певцом, детьми и песней про «жить и любить»

В Республике Алтай открыли мусорный контейнер для сбора пластиковых бутылок, рассказал местный житель Дмитрий Еланаков.

«Сегодня в Майме, где я живу, торжественно открыли мусорку. Других новостей у меня для вас нет. Ребята, у меня уже реально руки опускаются. Я всё понимаю, но мусорка! Мусорка! Это же та вещь, которая по номиналу должна быть! Вы угораете?» — возмутился мужчина.

«А я думаю, кто там пел, что за праздник, а вон что оказывается. А на самом деле — этого мы очень ждали! Свершилось», — с иронией написал в комментариях местный житель.

Также предположили, что через месяц, наверное, определят человека, который чаще всех пользовался контейнером, и наградят под музыкальное сопровождение.