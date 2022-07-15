На Алтае вновь смягчили антиковидный режим: автобусы можно не дезинфицировать

В указ губернатора Алтайского края о мерах по предупреждению распространения коронавируса внесли очередные изменения, сообщает правительство региона.

«На период эпидемиологического благополучия приостанавливается действие некоторых региональных антиковидных норм, например, о проведении профилактической дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах, об обязательной обработке объектов общественного, в том числе междугороднего транспорта, помещений железнодорожных и автовокзалов», — говорится в сообщении.

При этом в течение периода эпидблагополучия все организации и предприниматели должны соблюдать требования по профилактике ковида, которые изложены в правовых актах, предписаниях и письмах Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

Документ о внесении изменении в указ губернатора опубликован на сайте правительства Алтайского края.