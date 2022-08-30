На Алтае врачи написали в медкарте пенсионерки матерное слово, похожее на «достала»

В Алтайском крае 89-летней пенсионерке в медкарте написали матерное слово, потому что она слишком часто вызывает скорую помощь, сообщает Mash Siberia.

Долгожительница проживает в селе Волчиха. У женщины бронхиальная астма и гипертония.

«Пока семья добивается госпитализации, здоровье женщины всё хуже: ей приходится вызывать карету скорой то пару раз в неделю, то через день», — говорится в сообщении.

Накануне дочь пенсионерки пришла в ЦРБ и обнаружила, что в медкарте матери появилось слово, написанное розовым маркером.

«Дежурный медик открестилась от надписи, но кто её сделал — не уточнила», — отметили в Telegram-канале.

Медкарта пенсионерки / Фото: t.me/mash_siberia