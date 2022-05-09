На Алтае взломали федеральные телеканалы
О проблеме также сообщают и в других уголках России
9 мая 2022, 12:29, Никита Черников
9 мая на экранах телевизоров жителей Барнаула появились сообщения от хакеров. Об этом рассказали читатели amic.ru, также об аналогичной проблеме сообщают пользователи соцсетей и СМИ с разных регионов страны.
«На ваших руках кровь украинцев...», — говорится в адресованном телезрителям сообщении при просмотре программы передач.
Подписчики отмечают, что проблема, в том числе, коснулась и детских телеканалов.
Фото от читателя amic.ru
В сообществе Barnaul 22 уточняют, что оказались взломаны федеральные телеканалы провайдера МТС. Об этом же пишет кемеровское издание VSE42. О взломе сетки вещания также сообщает «КП Сахалин».
Readovka пишет, что о взломах им сообщают подписчики «со всех уголков России».
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