На Алтае взломали федеральные телеканалы

9 мая на экранах телевизоров жителей Барнаула появились сообщения от хакеров. Об этом рассказали читатели amic.ru, также об аналогичной проблеме сообщают пользователи соцсетей и СМИ с разных регионов страны.

«На ваших руках кровь украинцев...», — говорится в адресованном телезрителям сообщении при просмотре программы передач.

Подписчики отмечают, что проблема, в том числе, коснулась и детских телеканалов.

Фото от читателя amic.ru

В сообществе Barnaul 22 уточняют, что оказались взломаны федеральные телеканалы провайдера МТС. Об этом же пишет кемеровское издание VSE42. О взломе сетки вещания также сообщает «КП Сахалин».

Readovka пишет, что о взломах им сообщают подписчики «со всех уголков России».