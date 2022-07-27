На алтайском гастрофестивале съели почти тонну вареников
Мероприятие в Романовском районе «Всэ будэ смачно!» посетили 10 тысяч человек
27 июля 2022, 21:59
23 июля в Алтайском крае прошёл шестой фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!». Как сообщает Алтайтурцентр, на мероприятие в Романовский район приехали 10 тысяч человек, которые съели за время праздника почти тонну вареников.
Для угощения гостей придумали более 50 начинок. Так, все желающие могли попробовать не только обычные вареники с ягодами, картофелем и творогом, но также с креветками и редькой.
Лучшими варениками в конкурсе среди муниципалитетов были признаны вишнёвые гуселетовские.
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