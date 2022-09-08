На Чуйском тракте от Новоалтайска в сторону Бийска открыли движение по четырем полосам

Движение по четырем полосам открыли на четырехкилометровом участке Чуйского тракта в Первомайском районе Алтайского края от Новоалтайска в сторону Бийска. Как сообщает пресс-служба Упрдор «Алтай», капремонт объекта начали в мае 2021 года, и его завершение позволило увеличить втрое пропускную способность этого одного из самых загруженных отрезков Чуйского тракта.

Для увеличения количества полос дорожники предварительно соорудили земляное полотно. Объем этих работ превысил 115 тысяч кубометров грунта. Покрытие выполнено из асфальтобетона, площадь которого составляет 85 тысяч квадратных метров. В итоге построили проезжую часть шириной 14 метров, по 7 метров в каждом направлении, между ними обустроили полосу безопасности с разделительным барьерным ограждением, что полностью исключит вероятность встречных столкновений. Общая протяженность барьерного ограждения — более 5 километров.

Для безопасного доступа в поселок Новый обустроили разворотную петлю сразу за населенным пунктом, а также три съезда к уличной дорожной сети. Остановки общественного транспорта оборудовали заездными карманами и переходно-скоростными полосами, в ближайшее время установят новые остановочные павильоны. Движение пешеходов будет осуществляться по регулируемому пешеходному переходу с островком безопасности.

Сейчас на участке строители завершают установку электроосвещения и наносят горизонтальную разметку из термопластика. Полностью ввести его в эксплуатацию должны в ноябре.

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Напомним, что общая протяженность Чуйского тракта — 304 км, из которых лишь 95 км четырехполосные. В 2022 году в разных стадиях реализации расширения находятся участки общей протяженностью 60 км.