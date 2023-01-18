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На Чуйском тракте отремонтируют пять мостов на подъезде к Телецкому озеру

Накануне Главгосэкспертиза выдала положительное заключение для ремонта трёх переправ, а до этого одобрила проекты по реконструкции ещё двух

18 января 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Росавтодор отремонтирует в Республике Алтай пять мостов на 140-километровом подъезде к Телецкому озеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы России.

Так, накануне эксперты выдали положительное заключение на ремонты мостов через горный ручей и реки Уба и Высельская Уба. До этого Главгосэкспертиза одобрила капремонт мостов через реки Кедровка и Первая Уба. 

Главный специалист отдела локальных экспертиз по объектам транспортного и гидротехнического назначения Владимир Власов отметил, что сейчас на участках подходов к мостам, а также на подтопляемых участках дороги установят подпорные стенки с использованием габионно-сетчатых конструкций. После ремонта же безопасность существенно вырастет, как и комфорт проезда по участкам тракта. 

Напомним, что подъездная дорога к Телецкому озеру с 2020 года включена в Чуйский тракт. Он проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.

 

Комментарии 2

  • Само название говорит за себя, а тут что-то про озеро. это даже не совсем а вовсе за гранью.
    18 января, Гость   Ответить
  • А почему небольшое ответвление этой дороги от Алтайки до нового моста в Барнауле до сих пор не включено в состав Чуйского тракта? Не порядок.
    19 января, Гость   Ответить
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