На Чуйском тракте отремонтируют пять мостов на подъезде к Телецкому озеру

Накануне Главгосэкспертиза выдала положительное заключение для ремонта трёх переправ, а до этого одобрила проекты по реконструкции ещё двух

18 января 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Росавтодор отремонтирует в Республике Алтай пять мостов на 140-километровом подъезде к Телецкому озеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы России.

Так, накануне эксперты выдали положительное заключение на ремонты мостов через горный ручей и реки Уба и Высельская Уба. До этого Главгосэкспертиза одобрила капремонт мостов через реки Кедровка и Первая Уба.

Главный специалист отдела локальных экспертиз по объектам транспортного и гидротехнического назначения Владимир Власов отметил, что сейчас на участках подходов к мостам, а также на подтопляемых участках дороги установят подпорные стенки с использованием габионно-сетчатых конструкций. После ремонта же безопасность существенно вырастет, как и комфорт проезда по участкам тракта.

Напомним, что подъездная дорога к Телецкому озеру с 2020 года включена в Чуйский тракт. Он проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.