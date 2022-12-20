«На дорогах свинарник». В частном секторе Новоалтайска пожаловались на кучи золы

По словам горожанки, местные жители выбрасывают золу прямо на дорогу — с гвоздями, окурками и прочим мусором

20 декабря 2022, 10:46, Никита Черников

Жительница частного сектора Новоалтайска пожаловалась на огромное количество золы, которую люди выбрасывают прямо на дорогу. Обращение женщины к мэрии, надзорным органам и общественности опубликовано в сообществе «Говорит Новоалтайск».

«Проведение мусорной реформы в негазифицированном частном секторе микрорайона Чесноковка привело к тому, что люди практически из каждого дома стали высыпать золу прямо на дорогу. Горячую, остывшую, с гвоздями, с бычками, с остатками другого мусора, который не сгорел. Отходы высыпаются как с краю дороги, так и на середину. Детям пройти невозможно, машины прокалывают колёса, участковый не проводит никаких профилактических мероприятий. Общественная дорога превратилась в настоящую помойку!», — посетовала горожанка.

Она также отметила, что её ребенок недавно упал и его рука угодила в сугроб, в котором под слоем снега были «горы золы». «И хорошо, что это была всего лишь рука, а не лицо! И что зола была уже остывшая. А ведь это только начало зимы, а на дорогах уже такой свинарник», — добавила женщина.

Она призвала не проходить мимо этой проблемы и привлечь внимание администрации, прокуратуры, санэпидемстанции и полиции.