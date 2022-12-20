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«На дорогах свинарник». В частном секторе Новоалтайска пожаловались на кучи золы

По словам горожанки, местные жители выбрасывают золу прямо на дорогу — с гвоздями, окурками и прочим мусором

20 декабря 2022, 10:46, Никита Черников

Жительница частного сектора Новоалтайска пожаловалась на огромное количество золы, которую люди выбрасывают прямо на дорогу. Обращение женщины к мэрии, надзорным органам и общественности опубликовано в сообществе «Говорит Новоалтайск».

«Проведение мусорной реформы в негазифицированном частном секторе микрорайона Чесноковка привело к тому, что люди практически из каждого дома стали высыпать золу прямо на дорогу. Горячую, остывшую, с гвоздями, с бычками, с остатками другого мусора, который не сгорел. Отходы высыпаются как с краю дороги, так и на середину. Детям пройти невозможно, машины прокалывают колёса, участковый не проводит никаких профилактических мероприятий. Общественная дорога превратилась в настоящую помойку!», — посетовала горожанка.

Она также отметила, что её ребенок недавно упал и его рука угодила в сугроб, в котором под слоем снега были «горы золы». «И хорошо, что это была всего лишь рука, а не лицо! И что зола была уже остывшая. А ведь это только начало зимы, а на дорогах уже такой свинарник», — добавила женщина.

Она призвала не проходить мимо этой проблемы и привлечь внимание администрации, прокуратуры, санэпидемстанции и полиции.

Комментарии 14

  • А золу мусорщики и не обязаны вывозить.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • ух ты какие мы чистюльки,только вопросик возник,а как она утилизирует свои отходы?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Жительница прозрела и только увидела? это всегда так было в каждой деревне. Не нравится? не смотри.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • это страна первая в мире по добыче природного газа, между прочим народного достояния.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вот не надо про "в каждой деревне". В деревне бабушки никогда не было куч золы где попало. Золу собирают в металлические бочки. И весной при посадке картошки добавляют в каждую лунку. Это и калийное удобрение и защита от проволочника.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "ух ты какие мы чистюльки" --- Гость, а ты привык жить как свинья?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Там не только дети могут упасть в золу там и мамашки если присядут по маленькому могут на гвоздь в золе наткнуться
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А бабёшка свою эолу куда деёт ?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а ты привык жить как свинья---что в своем глазу бревна не видно,чтоб кого то осуждать надо себя вести на уровне
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это зола от дров. Здесь говорится про золу от угля. Ее никто в огород не сыпет. Сама жила много лет в частном доме,знаю и древесная зола отличается от угольной. И да,у нас тоже была подобная проблем а-баки убрали, мусор стали вывозить 2 раза в неделю только в пакетах. Сразу везде появились кучи .Ну,у тех,кто газ по каким-то причинам не смог провести.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "что в своем глазу бревна не видно" --- Гость, а мы не мусорим как раз. И нам как раз не нравится, когда встречаем свинюшник. А вот твои слова "ух ты какие мы чистюльки" как раз выдаёт свинскую натуру, которая ехидничает над теми, кто любит чистоту.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "это зола от дров." --- Гость, это да. В деревне у бабушки печки дровами топят, не углём. И пластик в печке не жгут. Т.е. зола древесная, и вся потом за весну/лето расходуется на огороде.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Когда мусор еженедельно вывозили от каждого двора, проблем не было. Сейчас народу лень ежедневно тащить золе по пол километру до баков. Вообще подровнялось количество мусора от газифицированных домов и домов с печным отоплением.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, мы не мусорим как раз---и духами пукаете,ну куда же всем сирем и убогим до вас королевичей,вот только откуда весь тот мусор берется на свалках,наверно с новосиба везут
    20 декабря, Гость   Ответить
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