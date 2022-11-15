На двух перекрестках в Барнауле сломались светофоры

Сразу на двух перекрестках в Барнауле временно не работают светофоры. Как сообщает пресс-центр мэрии, регулирующие устройства отключили на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, а также Советской Армии и Коммунаров.

«Светофоры не работают в связи с выходом из строя нескольких дорожных контроллеров. Дежурные бригады оперативно приступили к устранению неполадок. Светофорное регулирование на данных участках будет отключено до 10 утра 16 ноября», — подчеркнули в мэрии.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и Правил дорожного движения.