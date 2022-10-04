На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации

На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации. Кроме того, теперь на сервисе есть возможность записаться добровольцем для участия в специальной военной операции.

Отмечается, что первая услуга предназначена для мобилизованных граждан, у которых есть основание для отсрочки, но они были призваны в армию.

«Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек», — говорится в описании сервиса на портале.

Подать заявку на добровольное участие могут не получившие повестку граждане или желающие вступить в добровольческий отряд. Для призыва по мобилизации заявитель должен иметь гражданство РФ, находиться в запасе ВС, иметь военно-учётную специальность и подходить для призыва по возрасту.