На Лебедином озере установили забор, чтобы туристы опять не провалились под лёд
Также поставили предупреждающий баннер
18 января 2023, 15:21, ИА Амител
В Алтайском крае на незамерзающем озере Светлом в Лебедином заказнике установили высокий забор, чтобы уберечь людей от возможной гибели, сообщает корреспондент amic.ru.
Ограда не даёт возможность посетителям обойти озеро, чтобы максимально близко подобраться к зимующим лебедям. Также установили предупреждающий баннер с надписью: "Выход на тонкий лёд опасен для жизни".
Напомним, в 2022 году несколько туристов, взяв с собой детей, решили обойти водоём и провалились под лёд. Трагедии удалось избежать, поскольку глубина в этом месте составляет всего около полуметра.
После этого алтайское Минприроды усилило режим охраны озера – оградили красными лентами и приставили несколько инспекторов. Накануне у водоёма поставили высокий забор.
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