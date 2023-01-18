На Лебедином озере установили забор, чтобы туристы опять не провалились под лёд

Также поставили предупреждающий баннер

18 января 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае на незамерзающем озере Светлом в Лебедином заказнике установили высокий забор, чтобы уберечь людей от возможной гибели, сообщает корреспондент amic.ru.

Ограда не даёт возможность посетителям обойти озеро, чтобы максимально близко подобраться к зимующим лебедям. Также установили предупреждающий баннер с надписью: "Выход на тонкий лёд опасен для жизни".



































Напомним, в 2022 году несколько туристов, взяв с собой детей, решили обойти водоём и провалились под лёд. Трагедии удалось избежать, поскольку глубина в этом месте составляет всего около полуметра.

После этого алтайское Минприроды усилило режим охраны озера – оградили красными лентами и приставили несколько инспекторов. Накануне у водоёма поставили высокий забор.