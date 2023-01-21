На месте точек Inditex откроются новые магазины весной 2023 года

Первой станет точка в московском торговом центре "Авиапарк" под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой

21 января 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новый владелец российской части бизнеса испанского холдинга Inditex, Daher Group, может открыть первые магазины под своими брендами весной 2023 года. Об этом пишет "Ъ".

По словам источников издания, первой станет точка в московском торговом центре "Авиапарк" под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.

В российском Inditex изданию заявили, что Daher Group будет вести бизнес в России под собственными брендами, не имеющими отношения к испанскому ретейлеру. Компании должны были перейти права аренды на большинство российских магазинов Inditex. До приостановки работы в России у группы работало 502 точки.

Напомним, что в состав Inditex входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды. О продаже российского подразделения ливанскому франчайзи Daher Group стало известно 25 октября 2022 года.