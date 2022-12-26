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На мосту у Нового рынка в Барнауле продолжают бетонировать сваи и укреплять грунт

Работы ведутся параллельно на всех опорах двух путепроводов

26 декабря 2022, 16:24, ИА Амител

Фото:
Фото: "Мост"

На путепроводе по проспекту Ленина продолжают бетонировать буронабивные сваи и укреплять грунт. Как сообщает телеграм-канал «Мост», работы ведутся параллельно на всех опорах двух путепроводов.

На первой опоре бывшего восьмипролётного путепровода завершено укрепление грунта — всего здесь забетонировано 60 скважин. Ранее такие работы были проведены на четвертой опоре — здесь приступают к проверке грунта на прочность.

На третьей опоре приступили к устройству буронабивных свай, в течение дня планируется устанавливать и заливать по два арматурных каркаса. Всего необходимо будет погрузить в землю 24 сваи. Параллельно на второй опоре продолжается демонтаж существующих ростверков, которые расположены ниже уровня земли.

Продолжаются работы на трехпролетном путепроводе: на первой опоре специалисты закончили бетонировать ростверк, сейчас за бетоном ведётся уход посредством прогрева. На второй опоре продолжается армирование ростверка для последующего бетонирования.

Комментарии 7

  • На мосту у Нового рынка в Барнауле ВСЁ ЕЩЁ бетонируют сваи и укрепляют грунт... Вот так этот некролог должен звучать
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Через годик забетонируют ,а там уж и к основным работам приступят
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, там и на Челюскинцев уже пора мост переделывать
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Посмотрим, что летом будет с тем зимним бетонированием. Не поедут ли сваи набок?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • как так?? на фото всего 1 работает, куча арматуры лежит необработанная и вдалеке 2 каких-то ротозея. с таким кпд еще 2 года ремонта
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, его уже ведет, кстати.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, приди, помоги ребятам. Они без тебя видишь не знают куда податься
    27 декабря, Гость   Ответить
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