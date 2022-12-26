На мосту у Нового рынка в Барнауле продолжают бетонировать сваи и укреплять грунт

Работы ведутся параллельно на всех опорах двух путепроводов

26 декабря 2022, 16:24, ИА Амител

Фото: "Мост"

На путепроводе по проспекту Ленина продолжают бетонировать буронабивные сваи и укреплять грунт. Как сообщает телеграм-канал «Мост», работы ведутся параллельно на всех опорах двух путепроводов.

На первой опоре бывшего восьмипролётного путепровода завершено укрепление грунта — всего здесь забетонировано 60 скважин. Ранее такие работы были проведены на четвертой опоре — здесь приступают к проверке грунта на прочность.

На третьей опоре приступили к устройству буронабивных свай, в течение дня планируется устанавливать и заливать по два арматурных каркаса. Всего необходимо будет погрузить в землю 24 сваи. Параллельно на второй опоре продолжается демонтаж существующих ростверков, которые расположены ниже уровня земли.

Продолжаются работы на трехпролетном путепроводе: на первой опоре специалисты закончили бетонировать ростверк, сейчас за бетоном ведётся уход посредством прогрева. На второй опоре продолжается армирование ростверка для последующего бетонирования.