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На официальном сайте Барнаула проводятся технические работы

Всю актуальную информацию сейчас можно узнать в аккаунтах мэрии в социальных сетях

16 декабря 2022, 16:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На официальном сайте Барнаула проводятся технические работы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Посетителям ресурса приносят извинения за доставленные неудобства. О возобновлении работы сайта проинформируют дополнительно.

Всю актуальную информация сейчас можно узнать в официальном телеграм-канале, а также в аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Комментарии 2

  • неужто хакнули злодеи? Чтобы мы не узнали всю правду от муниципальной власти.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • да что же такое делается-то, как теперь жить???
    16 декабря, Гость   Ответить
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