На садовом участке в Барнауле нашли авиационную пушку
Найденное оружие можно отнести к образцу 1947 года
3 июля 2022, 16:12, Илья Звягинцев
В Барнауле на садовом участке нашли авиационную пушку. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Находку сделали во время работ на одном из участков в Центральном районе.
«Прибывшие на место специалисты-взрывотехники группы разминирования ОМОН „Алтай“ Управления Росгвардии по Алтайскому краю идентифицировали находку как авиационную пушку Н-37 (образца 1947 года) со следами сильной коррозии, без пороховых зарядов», — сказано в сообщении.
Опасную находку передали сотрудникам полиции.
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