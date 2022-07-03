На садовом участке в Барнауле нашли авиационную пушку

В Барнауле на садовом участке нашли авиационную пушку. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Находку сделали во время работ на одном из участков в Центральном районе.

«Прибывшие на место специалисты-взрывотехники группы разминирования ОМОН „Алтай“ Управления Росгвардии по Алтайскому краю идентифицировали находку как авиационную пушку Н-37 (образца 1947 года) со следами сильной коррозии, без пороховых зарядов», — сказано в сообщении.

Опасную находку передали сотрудникам полиции.