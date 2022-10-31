На сибирского депутата, который сбил ребенка и уехал, завели уголовное дело

Член Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов арестован на 11 суток за то, что уехал с места ДТП после того, как сбил шестилетнего мальчика из Татарска. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в региональной прокуратуре, Мамонтова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»). В судебном заседании он признал вину в административном правонарушении.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до года.

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Происшествия В Сибири чиновник переехал шестилетнего мальчика и скрылся

Напомним, что, по данным следствия, фигурант за рулём Toyota RAV-4 ехал по двору многоквартирного дома в городе Татарске и «допустил наезд» на шестилетнего мальчика. При этом мужчина, как считает СУСК, «не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи» и скрылся. Ребёнок впоследствии был доставлен в центральную районную больницу.