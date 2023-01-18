На стройку пятизвёздочного отеля в Манжероке ищут прораба с зарплатой до 250 тыс. рублей

За счёт компании: проживание, трёхразовое питание, рабочая одежда и проезд

18 января 2023, 16:48, ИА Амител

Фото: vk.com/live_barnaul

В Алтайском крае ищут прораба на строительно-монтажные работы в части электромонтажа на объект в селе Манжерок в Республике Алтай, где строят современный пятизвёздочный отель Сбербанка, сообщает "Зарплата.ру".

"Прораб ЭОМ может заработать 150 000 – 250 000 рублей в селе Манжерок на стройке пятизвёздочного отеля Сбербанка. Соискателю нужно будет организовать работу электромонтажников, контролировать качество работ, отчитываться и оформлять техническую документацию. Обязателен опыт монтажа, техническое образование, знание AUTOCAD, опыт выполнения пусконаладочных работ по противопожарным системам и опыт программирования датчиков, релейных блоков и других устройств", – говорится в требованиях к соискателю.

За счёт компании: проживание в селе Манжерок, трёхразовое питание, рабочая одежда и доставка до объекта. График работы – шесть дней рабочих и один выходной. По итогу работы за год – премия.

Открыть отель, который возводят по проекту итальянских архитекторов, планируют в 2023 году. На площади более 51 тыс. кв. метров разместятся 304 номера на 800 человек, конференц-зал, рестораны, бассейны, SPA-комплекс, семейный досуговый центр и другие точки для отдыха и развлечений.

Напомним, накануне в отеле произошёл пожар – возгорание возникло во время проведения строительных работ на цокольном этаже.