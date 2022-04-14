Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главного инженера проблемной ТЭЦ в Яровом

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера МУП «ЯТЭК». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Яровчанина обвиняют в нарушении ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»). Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.

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Следствие установило, что мужчина знал об имеющейся неисправности в работе парового котла яровской котельной, но не остановил его, а дал указания работникам ТЭЦ продолжать его использование.

В итоге в ноябре 2021 года произошла поломка котла. На его восстановление потратили почти 800 тыс. рублей, а МУП «ЯТЭК» получило крупный ущерб.

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В ближайшее время прокуратура направит уголовное дело на рассмотрение в суд.

Напомним, в ноябре 2021 года на ТЭЦ в Яровом произошла коммунальная авария, связанная с выходом из строя паровых котлов. Вскоре после этого прокуратура возбудила уголовные дела из-за допущенных нарушений. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил «навести порядок», а также организовать работу резервных мощностей на случай нештатных ситуаций.