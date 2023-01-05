Началась продажа билетов на новый авиарейс из Барнаула в Омск

Первый полёт этим маршрутом должен состояться в середине января

05 января 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

С января авиакомпания «ЮТэйр» начнёт осуществлять прямые пассажирские рейсы из Барнаула в Омск. Продажа билетов уже открыта, информирует официальный портал правительства Алтайского края.

Первый полёт из Барнаула в Омск должен состояться 17 января, говорится в сообщении. Планируется, что зимой и осенью авиакомпания будет осуществлять такие перелёты раз в неделю, по вторникам.

Из Омска пассажирское судно будет вылетать в 17 часов, а прибывать в Барнаул к 20 часам. Затем в 20:50 самолёт будет вылетать из Барнаула и к 21:55 приземляться снова в Омске. Время для каждого аэропорта указано местное, а примерное время в пути составит два часа.

Минимальная стоимость билета в одну сторону — 4700 рублей.