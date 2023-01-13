"Население недовольно". Что готовы сделать депутаты Барнаула, чтобы поликлиники стали доступнее для жителей
Медики городской думы подключатся к решению проблем амбулаторно-поликлинической помощи
13 января 2023, 15:07, Александра Черданцева
Барнаульская гордума теперь тоже будет принимать участие в организации первичного звена медпомощи — в БГД создали специальную комиссию, куда вошли только врачи. А их в восьмом созыве думы сразу шестеро. Первое заседание комиссии прошло в пятницу, 13 января. Правда, в этот день новообразованный экспертный орган принял только два решения – собственно о своём образовании и об избрании главы. Ею стала главный врач Алтайского перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова.
Что будет делать эта комиссия и зачем она вообще нужна?
Если коротко, то комиссия будет заниматься изучением проблемы, обсуждением её с населением и выработкой предложений как сделать работу поликлиник, ФАПов и амбулаторий более доступными для людей. Ирина Молчанова назвала комиссию "мостиком, первым шагам к решению сложнейшей задачи по обеспечению населения качественной, своевременной медицинской помощью на амбулаторном этапе".
"Комиссия – это не просто медики, которые решают, как лечить человека. Это организаторы здравоохранения, которые будут обеспечивать взаимодействие абсолютно всех комитетов БГД", — рассказала журналистам Молчанова.
Она признала, что вопросов у людей очень много.
"Население не очень довольно, особенно доступностью амбулаторно-поликлинической помощи. Хотя ковид показал, что наши медики настоящие герои, самоотверженно и с честью справились с этой задачей. Но проблемы есть", — добавила глава комиссии.
Председатель БГД Галина Буевич, также принимавшая участие в старте работы комиссии, отметила: для Барнаула вопросы работы медучреждений очень актуальны. И хотя организация здравоохранения находится в зоне ответственности краевой власти, власть городская, в том числе и депутаты, тоже готовы подключиться к работе.
"Жителям города всё равно, чьи это полномочия. В новом созыве БГД сразу несколько депутатов-медиков. И не просто медиков, а руководителей учреждений", — подчеркнула она.
И именно им теперь предстоит работать с вопросами от жителей, не только пациентами своих учреждений, но и всеми барнаульцами.
Кто входит в комиссию?
В неё вошли все шесть депутатов-медиков думы Барнаула восьмого созыва. Все они — руководители разных медицинских учреждений. Это:
- Ирина Молчанова, главврач перинатального центра "Дар";
- Елена Азарова, главврач поликлиники № 1;
- Людмила Ананьина, главврач роддома № 2;
- Инна Анисимова, главврач поликлиники № 9;
- Дмитрий Денисов, главврач поликлиники № 14;
- Диана Рудакова, главврач краевой клинической больницы.
При этом все они состоят в разных постоянных комитетах БГД. Что позволит сделать работу комиссии более разнообразной. Ведь условная поликлиника – это не просто социальный вопрос, но и строительно-дорожный, когда речь идёт о возведении нового объекта, и бюджетный, когда речь о мерах поддержки медиков.
Какие-то предложения от комиссии уже есть?
Нет, она только начала работу. Но в конце прошлого года на совещании в администрации города уже прозвучало несколько вариантов для проработки.
Например, Дмитрий Денисов одной из приоритетных задач назвал создание служебного жилья для медиков.
"Это станет существенной поддержкой сотрудников отрасли в Барнауле, снизит дефицит кадров в местных учреждениях здравоохранения. Особенно такая мера будет востребована среди молодых специалистов", — пояснил он.
А министр здравоохранения региона Дмитрий Попов наполнил, что в ближайшие годы в Барнауле введут три новых здания для поликлиник № 14 и № 9 в Индустриальном районе и поликлиники в Центральном районе Барнаула.
Проблемы с шаговой доступностью власти также намерены решить созданием клинико-диагностических центров на базе крупных поликлиник.
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