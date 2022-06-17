Нашествие шелкопряда на Алтае: будут ли травить насекомых и как бороться с вредителем

Алтайский край переживает нашествие шелкопряда. Атаковавшие насекомые объедают деревья (в основном берёзу и лиственницу) на территории несколько тысяч гектар. Из-за вредителей деревья могут просто не пережить зиму, говорят специалисты. При этом особи шелкопряда «объедают» не только лесничества, но и садовые и дачные участки. Садоводы бьют тревогу, однако специалисты говорят, что ситуация с шелкопрядом в регионе закономерна, и подчёркивают, что в этом году истреблять насекомых массово точно не будут. В связи с чем шелкопряд «штурмует» Алтайский край и почему этим летом особей не планируют истреблять? Об этом на пресс-конференции 16 июня рассказали специалисты Центра защиты леса. А ещё эксперты объяснили, как всё-таки противостоять насекомым.

Нашествие сибирского шелкопряда

Жители западных районов Алтайского края встревожены «атакой» шелкопряда: особи насекомого пожирают листья деревьев в лесничествах и на садовых участках. Люди опасаются, что съеденные вредителем растения могут засохнуть и не пережить зиму. Краевое Минприроды уже взяло ситуацию на контроль. Как отмечали в ведомстве, в отдельных местах кроны деревьев съедены на 70-100%.

Специалисты Центра защиты леса пояснили, что самая серьёзная ситуация в Лебяженском, Новичихинском и Шипуновском лесничествах. В последнем множество деревьев «уже сильно повреждены», рассказал начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесами Минприроды Алтайского края Сергей Лиясов.

Главный вредитель — сибирский шелкопряд. Именно его особи сильнее других видов шелкопряда вредят растениям, отметила начальник информационно-аналитического отдела филиала ФБУ «Рослесозащита» Елена Самусенко. Сергей Лиясов при этом подчеркнул, что численность сибирского шелкопряда в Алтайском крае увеличивается из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в регионе ещё в апреле.

Впрочем, как отметила Самусенко, пока ситуация с нашествием шелкопряда развивается закономерно. Чтобы не нарушить естественные процессы и природный баланс, нужно ждать, когда ситуация достигнет пика. А это может произойти уже в следующем году.

Пик — это не количество насекомых, а время, в течение которого деревья стоят без хвои и без листвы, объяснила Самусенко. «Всё зависит от того, как долго насаждения находятся без хвои и без листвы. Вот где черта. Сибирский шелкопряд создаёт такую ситуацию, что лиственница стоит „голой“ с мая по сентябрь. А дереву нужно подготовиться к зиме и накопить вещества. Если этого не произойдёт, оно просто не перезимует», — отметила эксперт.

Поэтому специалисты будут следить за состоянием деревьев и ждать сентября. По словам Сергея Лиясова, Центр защиты леса в начале первого осеннего месяца решит, придётся ли уничтожать насекомых в 2023 году или нет.

«Численность может затухнуть без вмешательства человека, под естественными факторами, а их много. Решения будут по результатам осенних обследований», — пояснил Лиясов.





Шелкопряд / Фото: пресс-служба Минприроды Алтайского края

«Безопасный» вредитель

Впрочем, сейчас в Алтайском крае растёт численность не только сибирского, но и непарного шелкопряда. Вспышки зафиксированы в Бобровском, Кулундинском, Знаменском и Панкрушихинском лесничествах. По словам директора филиала ФБУ «Рослесозащита» Ларисы Капустиной, в последних двух вредителей больше всего.

Жители Немецкого, Хабарского и Благовещенского районов в сообществе Barnaul 22 возмущались, что берёзы буквально стоят без листьев, потому что всё съели гусеницы непарного шелкопряда. «Это очень страшно. Никто не травит и не обрабатывает посадки. Они всё съедят», — написала участница сообщества.

Эксперты же отмечают, что разрастание очагов вредителя — нормальное явление. По словам Капустиной, численность насекомых этим летом может возрасти в сотню раз. Тем не менее, успокоила эксперт, такие вспышки в крае случаются часто, и затухают они естественным путём.

«К началу июля гусеницы окукливаются, а повреждение насаждений, как правило, прекращается. Деревья успевают восстановить листву и подготовиться к зиме. Но в очагах непарного шелкопряда отмечается снижение урожайности и семян прироста древесины», — пояснила Капустина.

По словам экспертов, непарный шелкопряд плачевной экологической ситуации в крае не создаст, потому что берёзы адаптированы к нему и устойчивы к однократным «объеданиям». Этот вид насекомых не «сушит» зелень и серьёзно не ухудшает её санитарное состояние, отметила Елена Самусенко. По прогнозам специалистов, усыхание берёз будет небольшим — только 2-5%.

Кроме того, берёз и дубов в регионе не так много, так что на большую территорию распространиться насекомое не должно. Потому и обрабатывать растения от непарного шелкопряда экономически неэффективно. Весь очаг распространения, отметила Самусенко, покрыть всё равно невозможно. К тому же Центр защиты лесов имеет право истреблять насекомых только на землях лесного фонда. Обработка выходит частичной, ведь непарный шелкопряд всё равно мигрирует и осваивает новые локации.

Пресс-конференция 16 июня / Фото: Антон Дегтярёв

Не только леса

Если за состоянием растений в лесничествах так или иначе следит государство, то владельцы садовых и дачных участков сами должны бороться с шелкопрядом. По словам начальника отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга «Центра защиты леса» Алексея Косилова, «сражаться» с этими насекомыми не сложнее, чем с колорадскими жуками.

Для борьбы с шелкопрядом подойдёт почти любой химический препарат, предназначенный для защиты растений и «лечения» фитофлоры. Специалисты отмечают, что препараты против шелкопрядов есть в каждом садоводческом магазине. Перед покупкой традиционно нужно проконсультироваться с продавцом и прочитать инструкцию.

Препарат нужно развести и с помощью обычного распрыскивателя обработать участок. Среди прочих средств Косилов назвал «Планриз». Однако эксперт отмечает, что нужно смотреть, какие ограничения есть у того или иного средства.

Кроме химикатов, есть и другие меры. Лариса Капустина рассказывает, что в борьбе с шелкопрядами нужно обматывать деревья липкой лентой и убирать яйца, которые кладут бабочки, что не позволит новым особям появиться на участке.

При этом эксперты ещё раз подчеркнули, что специалисты центра защиты леса в усиленном режиме контролируют ситуацию с непарным, сибирским и сосновым шелкопрядом. Все меры они обещают принимать своевременно и без лишних денежных расходов. Специалисты уверяют, что критической ситуации с шелкопрядами в Алтайском крае не будет, и каких-то особых сил для истребления насекомых задействовать не придётся.

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