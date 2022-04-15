Названа дата начала планового отключения горячей воды в Бийске

После майских праздников в Бийске начнутся гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения СГК, отключения пройдут поэтапно и начнутся с 10 мая.

Так, с 10 по 24 мая горячей воды не будет в домах по первой тепломагистрали — в квартале АБ, на улице Кутузова, Прибыткова, Докучаева, Матросова, Васильева, Трофимова (район Переезда), переулок Липового, поселок Котельщиков, улица Угольная, район Вокзал.

С 24 мая по 6 июня испытания начнутся по третьей и четвертой магистрали — поселок Химиков, район Кирпичного завода, улицы Разина, Чайковского (до переулка Липового), поселок Сорокино, поселок Молодежный.

С 7 по 20 июня работы начнутся по контуру второй тепломагистрали — поселок Зеленый Клин, район Вокзал (жилмассив у школы №8), район Табачной фабрики, район Спиртзавода, Старый центр.

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Прогнозов о сокращении периода отключения горячей воды для опрессовки сетей в целом по городу не делают, ведь износ трубопроводов остается высоким — порядка 80%. Работникам по-прежнему необходимо много времени для устранения вновь выявленных дефектов.