Названы самые популярные страны для переезда у россиян

После указа о частичной мобилизации в России отметили резкий рост спроса на покупку жилья за границей. Самой популярной страной для переезда у граждан названа Турция, сообщает РБК.

По информации Intermark Real Estate, запросы на покупку недвижимости в других странах выросли на 60% с 19 по 23 сентября по сравнению с промежутком 12-16 сентября. В указанный период число заявок по Турции выросло в пять раз, по Карибскому региону — в четыре раза. Заинтересованность граждан в этих странах связана с наличием программы инвестиционного гражданства или вида на жительство (ВНЖ).

В третьем квартале 2022 года эксперты отмечают рост количества сделок по всем направлениям. Так, в Дубае по итогам июля и августа россияне заключили на треть больше сделок, чем за весь второй квартал. В Nika Estate ожидают дальнейший рост спроса на недвижимость в Грузии — за последние недели число запросов по этой стране также увеличилось, а приемлемые цены делают её особенно привлекательной для переезда.

Также популярностью пользуется и Узбекистан, количество заявок по которому за месяц выросло в два раза.