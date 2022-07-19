Не бойтесь выпускать детей из дома. Власти Алтая ответили жителям, которых «травят с неба»

В администрации Тюменцевского района Алтайского края дали разъяснения по поводу самолета над полями, который настолько потревожил сельчан, что они «боятся выпускать детей из дома».

Ранее сельчане рассказали, что вторую неделю самолет утром и вечером что-то распыляет над полями рядом с поселками Королёвка и Вылково.

В администрации пояснили, что посевы подсолнечника неподалеку от Королёвки обрабатывают инсектицидами от всеядного вредителя лугового мотылька.

«Применяется для обработки препарат „Эсперо“ 3 класса опасности (мало опасный для человека). Этот препарат разрешен для применения даже в личных подсобных хозяйствах. Используется малая авиация (дельтолёт) на малой высоте. Работы с воздуха проводят с 6 до 7 утра и с 19 до 21 часа вечером только во время штиля», — подчеркнули власти.

Также отметили, что население оповестили в районной газете и на досках объявлений сельсоветов — за пять суток до начала работ, согласно требованию закона. Предупредили и владельцев пасек.

Обработка ориентировочно завершится утром 20 июля.