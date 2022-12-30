Небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 30 декабря
Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с
30 декабря 2022, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 декабря. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами в предгорьях будет теплее — от -4 до -9 градусов.
В отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле ожидается от -11 до -13 градусов. Без существенных осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер восточный, 2-7 м/с.
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