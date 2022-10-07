Нецелесообразно: бийский аэропорт не планируют восстанавливать

Восстановление аэропорта в Бийске власти Алтайского края считают нецелесообразным и даже не строят планов для этого. Как сообщает «Банкфакс», об этом заявили в региональном управлении по туризму.

Напомним, что большая часть акций бийского аэропорта принадлежат ряду юридических лиц. При этом в годовых отчётах связанного с ним руководства указывается нацеленность на восстановление авиасообщения, но на протяжении последних 13 лет там лишь ждут инвестиций. В 2021 году с акционерного общества списали последние активы — в связи с этим появляется вопрос о дальнейшем существовании бийского аэропорта.

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Отметим, что аэропорт, расположенный в 12 километрах от города Бийска в Алтайском крае, перестал принимать рейсы в 2009 году. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части он не имеет права принимать воздушные суда. Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтировано. Топливозаправочное оборудование практически полностью разрушено коррозией, нет водоснабжения. Последний раз аэродром в Бийске использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.