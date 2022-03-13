Неделя в Алтайском крае будет холодной из-за мощного антициклона
До конца месяца синоптики ожидают на территории региона и сильные снегопады
13 марта 2022, 09:45, Илья Звягинцев
Мощный антициклон задерживается в Алтайском крае. Из-за этого следующая неделя в регионе будет холодной.
По утрам с 14 до 20 марта температура воздуха в крае будет варьироваться от -14 до -19 градусов, днём будет чуть теплее — от -4 до -9 градусов.
Даже в самые солнечные часы плюсовой температуры жителям региона ожидать не стоит, как и обильных осадков. Небольшой снегопад возможен только в четверг.
Потепление метеорологи обещают только после 22 марта, когда температура станет подниматься до +3 градусов. При этом ближе к концу месяца начнутся снегопады.
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