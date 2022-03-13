Неделя в Алтайском крае будет холодной из-за мощного антициклона

Мощный антициклон задерживается в Алтайском крае. Из-за этого следующая неделя в регионе будет холодной.

По утрам с 14 до 20 марта температура воздуха в крае будет варьироваться от -14 до -19 градусов, днём будет чуть теплее — от -4 до -9 градусов.

Даже в самые солнечные часы плюсовой температуры жителям региона ожидать не стоит, как и обильных осадков. Небольшой снегопад возможен только в четверг.

Потепление метеорологи обещают только после 22 марта, когда температура станет подниматься до +3 градусов. При этом ближе к концу месяца начнутся снегопады.