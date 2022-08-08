Неизвестные сливают нефтепродукты в Барнаульский ковш
От этого вода покрывается плёнкой и начинает издавать неприятный запах
8 августа 2022, 11:05, Илья Звягинцев
Барнаульцы посетовали на то, что неизвестные сливают нефтепродукты в Ковш. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
По словам автора сообщения, слив нечистот люди наблюдают уже второй год. В 2021-м, как рассказали горожане, из-за этого вода покрылась плёнкой и стала издавать неприятный запах. Также в водоёме погибло много мелкой рыбы.
В этом году, как считает горожанин, слив нефтепродуктов приведёт к аналогичным последствиям.
Кто и в каком объёме сливает нечистоты в воду, на данный момент неизвестно.
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