Непонятные стрелки. Пешеходы в Барнауле не разобрались в указателях на тротуарах на Новом рынке и ходят, где не положено

В Барнауле с началом строительства разворотного кольца на Новом рынке с трудностями столкнулись не только автомобилисты — изменения в движении затронули и тех, кто передвигается на своих двоих. Так, пешеходный переход на проспекте Ленина перед самым мостом дорожники перенесли на несколько десятков метров ближе в сторону площади Октября и нарисовали для барнаульцев стрелочки, чтобы те не ходили по привычке по старому переходу. Однако горожане, видимо, не до конца поняли предназначение этих указателей и продолжают передвигаться по прежнему месту, где это делать уже нельзя.

Красным выделили, как сейчас организовано движение пешеходов в районе Нового рынка:

Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

А вот так выглядит новый пешеходный переход глазами нашего корреспондента:

Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Для горожан специально сделали указатель, что пешеходный переход находится впереди. Правда, на самом деле, не очень-то и понятно, что именно означает эта стрелочка:

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Через трамвайные пути для горожан сделали насыпь и также обозначили проход стрелкой, но, как отмечает корреспондент, не все её замечают и идут прямиком через сами пути:

Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

При этом большинство людей и вовсе идут напролом по старинке, вообще не обращая внимания ни на какие указатели:

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А вот так это выглядит на видео. Как оказалось, указатели не замечают очень много людей. А может, просто не хотят им следовать:

Напомним, в Барнауле работы по строительству разворотного кольца на Новом рынке идут с 10 мая и продлятся до 23-го числа. В связи с этим уже сейчас движение по мосту на проспекте Ленина частично перекрыто. Полностью же мост закроется на реконструкцию 25 мая. Продлится она до конца 2023 года.