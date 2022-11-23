«Страшно, что развалится в любой момент». Непризнанный аварийным дом в Барнауле «треснул» с четырёх сторон

Жители двухэтажного дома на ул. Папанинцев, 19а, боятся, что он развалится в ближайшее время. С каждой стороны здания образовались довольно широкие трещины, фундамент разрушается, а сам дом заваливается в сторону. При этом он не считается аварийным. Корреспондент amic.ru побывал в гостях у жителей странного дома и посмотрел, что там происходит на самом деле.

«Когда-нибудь вы выпадете в наш огород»

Трещины по стенам дома пошли ещё в середине 1990-х годов. Сначала они были небольшие и тревоги не вызывали, рассказывает жительница квартиры на втором этаже дома Ирина Кобылина. Люди своими силами пытались их замазать, но за прошедшие годы трещины разрастались и жильцам стало страшно.

Трещины хорошо видны, их четыре — по одной с каждой стороны дома. Три крупные, достигают несколько сантиметров в ширину и тянутся от крыши до фундамента. Самая маленькая трещина перед входом в подъезд — от фундамента и до середины стены.

В квартирах жильцов стены тоже растресканы. Ирина Кобылина пыталась их замазывать и заклеивать. Тщетно: сейчас они стыдливо просвечивают через обои.

Кобылина рассказывает, что уже несколько лет у дома буквально «ползёт» фундамент. Он медленно разрушается, и здание наклоняется в сторону огородов (влево, если смотреть на подъездную дверь). Даже невооружённым глазом хорошо заметно смещение стен и в квартирах.

«В 2019 году у меня в зале можно было шарик взять, положить на пол и он скатывался в другую сторону. Это значит, что дом наклонён. В спальне даже шкаф-купе пришлось убрать, потому что у него двери сами закрывались. Также в спальне я недавно переклеивала обои и уже заметно, что они сместились, — стена уходит в сторону огородов. Видно, что дом „поехал“. Даже соседи нам говорят: „Когда-нибудь вы вылетите в наш огород“», — говорит женщина.

Трещина в доме на ул. Папанинцев, 19а/ Фото: Екатерина Смолихина



«Дом „поехал“ на глазах у рабочих»

Аварийным дом до сих пор не признан. Но и полноценного капремонта здесь не делали давно — люди устраняют проблемы в основном своими руками, отмечает Ирина Кобылина. Например, один из соседей просто запенил трещину в своей квартире.

В 2003 году в квартире у Кобылиной рухнул потолок. И она за свои деньги покупала шифер и меняла участок крыши над своей квартирой. Соседи также сами приобретали материалы для ремонта потолка в подъезде. А рухнул он из-за того, что «труба на крыше постоянно капала», считает женщина.

«Хорошо, что в тот момент, когда рухнул потолок, на втором этаже никого не было. В моей комнате потолок тоже полностью обрушился. Я к депутату ходила, чтобы нам помогли, и куда только не обращалась. В итоге мы взяли кредит и сами сделали ремонт. Управляющая компания нас не касается: они сами по себе, а мы сами по себе. Мы им платим за обслуживание тысячу рублей в месяц, они и довольны», — говорит женщина.

Дом обслуживает управляющая компания «Старый Барнаул». Однако, по словам жителей, она проблем не видит. Впрочем, шесть лет назад — в 2016 году — в доме по федеральной программе капремонта поменяли крышу. Тогда специалисты сказали, что здание сносить не нужно — ещё постоит. При этом, по словам женщины, во время ремонта крыши «дом поехал на глазах у рабочих».

Трещина в доме на ул. Папанинцев, 19а / Фото предоставлено Ириной Кобылиной

«В 2016 году, когда меняли крышу, он „поехал“ прям у них на глазах. Они когда убрали стяжку крыши, дом накренился. Они бегом заново поставили стяжку, чтобы здание ещё сильнее не „уехало“. Может, сейчас благодаря крыше оно и стоит», — отметила женщина.

«Больше никому не верю»

Жители дома обращались в администрацию и жилищную инспекцию, писали депутатам, но всё это результата не принесло, говорит женщина: в ответ приходили лишь отписки, похожие друг на друга, «как две капли воды».

Тогда Ирина Кобылина пригласила независимого эксперта, тот осмотрел дом и сказал, что проблемы у здания есть, и трещины серьёзные, но в программу переселения их никто не включит. Чтобы решить проблему, эксперт посоветовал поставить стяжку. Но заключение по результатам осмотра писать отказался.

Трещина в доме на ул. Папанинцев, 19а / Фото: Екатерина Смолихина

Сейчас женщины говорят, что спустя несколько лет борьбы у них опустились руки и больше нет сил бегать по инстанциям.

«Мы больше никому не верим. Дом сдвигается, а всем всё равно. Сколько бы мы ни писали властям, отписки всегда приходят одни и те же. Пишут с администрации, текст дублируют и присылают с жилинспекции. Бумажки одинакового содержания. Текст один в один, смысл-то писать? В прокуратуру тоже бессмысленно обращаться. Напишешь туда — ничего не ответят», — рассуждает Ирина Кобылина.

Корреспонденту amic.ru в управляющей компании комментировать ситуацию отказались, мол, сделать это может только директор. Но поговорить с директором не удалось: оказался слишком занят.

Amic.ru отправил запрос в мэрию Барнаула с просьбой прокомментировать состояние дома на ул. Папанинцев, 19а, а также пояснить, планируются ли какие-то ремонтные работы в этом здании.

Напомним, что недавно amic.ru писал об аварийном доме на ул. Смирнова, 77д, в Барнауле. Его жильцы уверены, что дом заваливается и в ближайшее время может рухнуть из-за большой трещины от крыши и до пола. В квартирах всё ещё живут люди, в том числе женщины и дети, однако точного срока расселения у дома нет и он не входит ни в федеральную, ни в краевую программу расселения. Кстати, обслуживает дом та же УК «Старый Барнаул».

Новости

Общество «Страшно жить». Что происходит в аварийном доме в Барнауле, который трещина «разделила» пополам

Новости

Общество Вскрыли замок и всё вынесли. Как у жительницы Барнаула «обчистили» аварийную квартиру и почему она винит в этом власти