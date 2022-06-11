Несколько десятков домов, дач и других строений могут снести в Барнауле из-за ЛЭП

В Барнауле снесут несколько десятков жилых домов, дач и коммерческих построек, которые расположены в садоводствах на Власихинской улице. Как рассказала журналистка Татьяна Долгова в своём Telegram-канале, здания демонтируют из-за ЛЭП, которая проходит в этом районе, — территория попадает в охранную зону.

Линия электропередачи была построена ещё в 1973 году, однако специалисты «Алтайэнерго» обнаружили нарушения только сейчас. При этом сами участки у людей узаконены.

«Многие здесь живут круглый год, поставив капитальные дома и подведя газ.

Под снос попадают и коммерческие объекты на крайней линии садоводств: беседки, бани, базы отдыха. В отношении одной из них суд уже вынес решение — снести всё», — рассказала журналистка.