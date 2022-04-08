Несколько дорог в Алтайском крае перекрыли из-за подтопления

В Алтайском крае из-за паводка перекрыли ещё два участка трасс. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Подтоплены оказались участки трасс Красногорское — Карагайка — Ивановка на 12 км и Старая Суртайка — Новая Суртайка с 4 по 5 км.

Также в Алтайском крае перекрыты следующие участки:

Алейск — Безголосово — К-13 в Алейском районе;

Аксеново — Антипино — Бураново в Тогульском районе на 12 км;

Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай в Бийском районе (для большегрузов).

Актуальную информацию по дорожной обстановке можно получить по телефонам: