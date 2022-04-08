Несколько дорог в Алтайском крае перекрыли из-за подтопления
Резкий подъём воды из-за таяния снегов привёл к тому, что проезд по некоторым участкам стал опасным
В Алтайском крае из-за паводка перекрыли ещё два участка трасс. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Подтоплены оказались участки трасс Красногорское — Карагайка — Ивановка на 12 км и Старая Суртайка — Новая Суртайка с 4 по 5 км.
Также в Алтайском крае перекрыты следующие участки:
Алейск — Безголосово — К-13 в Алейском районе;
Аксеново — Антипино — Бураново в Тогульском районе на 12 км;
Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай в Бийском районе (для большегрузов).
Актуальную информацию по дорожной обстановке можно получить по телефонам:
дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;
экстренная служба: 101, 112.