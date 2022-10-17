«Ни разу в жизни такого не видела». Что говорят очевидцы о крушении военного самолета в Ейске

В городе Ейске (Краснодарский край) на жилой дом упал самолёт вечером 17 октября. Лётчикам удалось катапультироваться, по предварительной информации, они живы. ЧП произошло на глазах многих очевидцев. Публикуем рассказы некоторых из них о крушении.

Жительница Ейска Анна рассказала kuban.aif.ru, что наблюдала за крушением самолёта стоя на балконе своего дома. По словам женщины, перед падением воздушного судна был очень сильный хлопок.

«Я в этот момент стояла на балконе и видела, как летел самолёт на очень низкой высоте. Видно, он только взлетел. Потом был очень сильный хлопок и где-то через 20 секунд он упал в стороне торгового центра „Меотида“. Взрывы были долго. Видела, как двое пилотов катапультировались», — рассказывает жительница Ейска Анна.

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Горожанка Карина рассказала «Фонтанке», что в момент крушения самолёта увидела яркую вспышку в отражении окон:

«Мы стояли на балконе. Услышали, что самолёт какой-то летит. Увидели в отражении окон напротив яркую вспышку. Пошли на другой балкон и увидели, что горит дом, несколько подъездов».

Житель Краснодарского края Евгений сообщил «Газете.Ru», что видел летящий самолёт и в носовой части у него что-то горело. Потом самолёт упал. За ЧП он наблюдал из окна квартиры.

«Видел из окна квартиры как самолёт летел, и было в носовой части что-то похожее на открытый огонь. После начал резко спускаться вниз, и после этого упал на жилой дом. Насколько видел на фото, могу предполагать, что пилот успел катапультироваться», — говорит Евгений.

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Отметим, по сообщению Минобороны, самолёт упал не на дом, а во дворе. Загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

«На месте сейчас полиция, скорая и пожарные. Сейчас в различных пабликах просят водителей по возможности объезжать это место, чтобы не мешать работе пожарных. Паника, скорее, за местом происшествия. Насколько понимаю, людей для их безопасности попросили покинуть территорию», — сообщил очевидец.

Телеграм-канал Readovka публикует слова шокированной женщины, которая наблюдает за пожаром. Её дом находится недалеко от пострадавшего здания, и жильцы буквально в истерике пытаются выяснить, что происходит.

«Грохот, грохот, грохот, и вот этот пожар страшный! Я не знаю, что это. Дым такой чёрный... Грохот, грохот, грохот... Я такого пожара не видела в жизни. Почему это происходит и что это такое? Это жилой дом! Мы тут живём...» — говорит женщина на фоне истерики ребёнка.

17 октября во дворе жилого дома в Ейске упал истребитель-бомбардировщик Су-34. По сообщению Минобороны РФ, он вылетел с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта. Летчикам удалось катапультироваться. В доме же возник пожар. Официальной информации о погибших и раненых пока нет. Газета «Известия» уточняет, что, по предварительной информации, один человек погиб и десять пострадали.