«Никаких травм нет»: помощник гроссмейстера Карпова опроверг информацию о нападении

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в нормальном состоянии, гроссмейстер не получил травм, нападения на него не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Карпова Альберта Степаняна.

«Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», — сказал Степанян.

Как сообщает РИА Новости, информацию об избиении опровергли и в Федерации шахмат России, заявив, что она не соответствует действительности.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщили, что депутат Госдумы был экстренно госпитализирован и находится в реанимации. Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем Telegram-канале заявил, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных и введен в искусственную кому.