Ночные морозы. В Барнауле в ближайшие дни ожидается значительное похолодание

Значительное похолодание ожидается в Барнауле в ближайшие дни. Как сообщает пресс-центр мэрии, днём 19 ноября ожидается от -4 до -6 градусов, а температура воздуха ночью опустится до -12...-14.

Ветер южный, ночью 2-7 метров в секунду, а днём — 4-9 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

20 ноября в городе будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, возможна метель. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночные температуры составят -8...-10, днём будет -6...-8.

К понедельнику в столице Алтайского края ожидается значительное похолодание. Ночная температура достигнет отметки от -17 до -19 градусов, а днём — от -10 до -12. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный.