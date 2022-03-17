Новая валюта. Барнаульцы в интернете меняют вещи на сахар

Ажиотаж вокруг сахара, который возник в последние время на российском рынке, привёл к тому, что на популярных сайтах объявлений всё чаще можно встретить так называемый натуральный обмен. Люди меняют вещи на несколько килограммов сахара или других продуктов. В Барнауле, например, горожане выставляют шубы, туфли и детские вещи.

О том, почему сахар так быстро исчезает с прилавков магазинов и кто виноват в его подорожании, мы разбирались здесь: «Глава Алтайпищепрома объяснил, куда исчез сахар и что будет с ценами на продукты».