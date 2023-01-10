Новосибирский аквапарк хотят продать за 1,4 млрд рублей

Арбитражный суд утвердит сумму лота после повторной оценки имущества обанкротившегося ООО «ВДТ Строй» — она может закончиться уже в январе 2023 года

10 января 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Аквапарк «Аквамир» в Новосибирске хотят выставить на продажу. Как сообщает «РБК-Новосибирск», реализовать имущество смогут только после того, как Арбитражный суд утвердит сумму лота после повторной оценки имущества обанкротившегося ООО «ВДТ Строй», входящего в ГК «Кварсис».

Как рассказал конкурсный управляющий Дмитрий Воронин, оценка может закончиться уже в январе 2023 года. По информации издания, общая стоимость комплекса составляет 2,117 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей стоит сам аквапарк, а ещё 374 млн рублей — готовая на 56% 12-этажная гостиница. Также в общую цену входят земельные участки, оборудование, права аренды и товарные знаки. Вместе с тем балансовая стоимость имущества составляет 3,134 млрд рублей.

Воронин отметил, что каких-то проблем, которые мешали бы завершить строительство гостиницы, пока не выявлено.

Напомним, что «Аквамир» открылся в октябре 2016 года. В 2019 году в отношении «ВДТ Строй» ввели процедуру банкротства, а в 2020 году компанию признали банкротом.