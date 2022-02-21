Новую развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле могут начать строить летом 2022 года

Строительство многоуровневой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле, в районе бывшего кафе «Арарат», начнётся летом 2022 года. Сейчас проект проходит экспертизу, после чего станет известна стоимость транспортного объекта. Ориентировочно развязка обойдётся от 1,5 до 2 миллиардов рублей. Об этом amic.ru рассказал руководитель «Алтайавтодора» Василий Мотуз.

«Сейчас мы завершаем проектирование развязки. После экспертизы станет известно, сколько она будет стоить. Возможно, работы на участке приведут к пробкам на Змеиногорском тракте. Придётся разработать схему движения общественного транспорта. Зато потом, когда мы построим развязку, пропускная способность вырастет», — отметил Мотуз.

Возводить транспортную развязку собираются на деньги от инфраструктурного кредита, который Алтайский край получит на 15 лет под 3% годовых. Ремонтные работы завершат к концу 2023 года. По словам Василия Мотуза, специалисты прорабатывали несколько вариантов того, как должна выглядеть развязка. При одобрении некоторых проектов потребовалось бы вырубить большое количество деревьев и снести несколько приусадебных участков. Однако от этой идеи отказались. Однако всё равно придётся переложить коммуникации в районе пересечения Змеиногорского и Южного трактов: водопровод, газопровод, линии электропередачи. Чтобы на месте транспортного кольца не пересекались потоки автомобилей, на развязке сделают тоннель.

Всего на ремонт и реконструкцию дорог в Алтайском крае в 2022 году из разных бюджетов направят около 16 миллиардов рублей.