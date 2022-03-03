Новые iPhone подорожали до 239 тысяч после возобновления работы re:Store

Официальные магазины техники Apple в России 3 марта вновь открылись для покупателей. За iPhone 13 Pro Max 1 Tb теперь придётся заплатить почти 240 тысяч рублей.

После начала спецоперации на территории Украины компания Apple объявила о приостановлении онлайн-продаж на территории России, а также отключения сервиса ApplePay. Кроме того, в онлайн-магазине приложений стали недоступны некоторые сервисы.

После введения санкций официальные магазины техники в некоторых регионах России не открылись, а после пересчёта ценников вновь открыли двери для посетителей.

Напомним, 3 марта в Барнауле не открылись магазины сети H&M, а ранее представители компании объявили о приостановке продаж в России.