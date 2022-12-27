Новые красавцы-манулы добрались до барнаульского зоопарка из Новосибирска

Директор «Лесной сказки» Писарев поблагодарил новосибирских коллег

27 декабря 2022, 20:48, ИА Амител

Новые жители барнаульского зоопарка манулы Пэпэ и Чип уже прибыли в столицу Алтайского края. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

«Ещё раз огромное спасибо руководству Новосибирского зоопарка и лично Андрею и Ольге Шило. Надеемся, что наша дружба будет долгой и взаимно полезной. А красавцы манулы станут украшением коллекции нашего зоопарка», — написал он.

Видео с манулами в их новом вольере опубликовали и в сообществе «Лесной сказки».