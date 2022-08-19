«Новые люди» предложили бороться с шумом от автомобилей и мотоциклов при помощи нового закона

Штраф в 100 тысяч рублей, три месяца на штрафстоянке и семь дней общественных работ — такими мерами партия «Новые люди» предлагает воздействовать на мотоциклистов и автомобилистов, систематически нарушающих тишину в городах. Об этом сообщает партийная пресс-служба.

В Барнауле проблема «шумных водителей» особенно актуальна для жителей проспекта Ленина. Именно там традиционно собираются ночные автолюбители пошуметь.

«Мы привлекли к обсуждению экспертов, в том числе и владельцев мотоциклов, которые признали — необходимо, чтобы штраф существенно сказывался на бюджете владельца. Три месяца на штрафстоянке — это по факту пропуск сезона и хороший повод привести транспортное средство в соответствие с законом. А неделя общественных работ поможет нарушителям понять, что они живут в обществе не одни», — объяснил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Парламентарии считают, что владельцев мощных автомобилей и мотоциклов нужно обязать устанавливать на выхлопную трубу приборы, которые могут существенно снизить уровень шума. Автовладельцам готовы пойти навстречу в вопросах сертификации устройств и получения прав на их использование. Для того, чтобы законодательно урегулировать инициативы необходимы изменения в КоАП.

На сегодняшний день штраф за нарушение тишины составляет 500 рублей. Технического оснащения, позволяющего обеспечить работу по контролю за прямым выхлопом, достаточно. А для решения частных задач — например, как осуществлять проверку, избежать злоупотреблений, что делать с картингами и есть ли смысл устраивать загородные трассы для стритрейсеров, еще предстоит обсудить, считают «Новые люди». Владислав Даванков сообщил, что решение по законопроекту может быть принято Госдумой в рамках осенней сессии.