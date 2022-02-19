Новые посты Ространснадзора появились на Алтае для контроля нелегальных поставок зерна в Казахстан

Посты Ространснадзора в Алтайском крае в 2021 году оснастили оборудованием весового контроля транспортных средств. Также в регионе появились и дополнительные посты. Цель этого — контроль за перемещением российского зерна в Казахстан после обнаруженных нарушений при поставках, сообщает ТАСС.

Как рассказали в Россельхознадзоре, в 2021 году количество нарушений при отправке зерна в Казахстан увеличилось с 455 до 617 по сравнению с 2020-м. Всего нарушения затронули 38,59 тыс. тонн российского зерна. Отправители чаще всего не оформляли нужные документы на вывоз зерна (фитосанитарные сертификаты, декларации о соответствии), а также не соблюдали технический регламент Таможенного союза.

Для борьбы с нарушениями новые посты Ространснадзора также появились в Новосибирской, Омской, Саратовской и Оренбургской областях. В Саратовской, Челябинской и Курганской областях организованы дополнительные места оформления фитосанитарных сертификатов и работы мобильных лабораторий поблизости от пунктов пропуска.