Замглавы Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун рассказал, как повлияет реконструкция моста на Новом рынке в Барнауле на работу предприятий в промышленном секторе города. Как сообщает «Вечерний Барнаул», вице-мэр отметил, что перекрытие путепровода коснется 20 крупных организаций Барнаула.

«Приоритетной задачей в период реконструкции путепроводов для администрации города является обеспечение нормальной жизнедеятельности всех служб и отраслей экономики. Для этого разработаны схемы дорожного движения, которые размещены на сайте администрации Барнаула и широко обсуждались в районах», — отметил Рябчун.

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Общество Новые рабочие процессы. Как реконструкция моста в Барнауле повлияет на работу промышленных предприятий

Руководителям предприятий также предложили изменить рабочие процессы, чтобы разгрузить участок в часы пик, а также изменить график поставки материалов.

Отмечается, что предприятия на поселке Восточном смогут задействовать служебный автотранспорт для доставки сотрудников. например, на Барнаульском заводе мехпрессов рассматривают вариант доставки сотрудников с улицы Кулагина до проходной завода.