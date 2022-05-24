Новые рабочие процессы. Как реконструкция моста в Барнауле повлияет на работу промышленных предприятий
По словам замглавы города Сергея Рябчуна, перекрытие путепровода коснется 20 крупных организаций Барнаула
Замглавы Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун рассказал, как повлияет реконструкция моста на Новом рынке в Барнауле на работу предприятий в промышленном секторе города. Как сообщает «Вечерний Барнаул», вице-мэр отметил, что перекрытие путепровода коснется 20 крупных организаций Барнаула.
«Приоритетной задачей в период реконструкции путепроводов для администрации города является обеспечение нормальной жизнедеятельности всех служб и отраслей экономики. Для этого разработаны схемы дорожного движения, которые размещены на сайте администрации Барнаула и широко обсуждались в районах», — отметил Рябчун.
Руководителям предприятий также предложили изменить рабочие процессы, чтобы разгрузить участок в часы пик, а также изменить график поставки материалов.
Отмечается, что предприятия на поселке Восточном смогут задействовать служебный автотранспорт для доставки сотрудников. например, на Барнаульском заводе мехпрессов рассматривают вариант доставки сотрудников с улицы Кулагина до проходной завода.