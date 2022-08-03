Новые вагоны для пригородных электричек едут в Алтайский край
Губернатор Виктор Томенко встретит их на станции Сузун
3 августа 2022, 13:17, Илья Звягинцев
Новые вагоны для пригородных электропоездов едут в Алтайский край. Об этом информирует «Ленина, 59».
«Губернатор края Виктор Томенко выехал на станцию Сузун, где сегодня пройдёт передача подвижного состава в рамках мероприятий, посвящённых Дню железнодорожника», — сказано в сообщении.
Также участие в мероприятиях могут принять губернатор Новосибирской области Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае появились современные вагоны, в которых есть Wi-Fi, кондиционер и телевизор.
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