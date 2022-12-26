Новый год по-итальянски. В Барнауле заметили горожан, которые выкидывали вещи из квартиры
Под окнами многоэтажки прохожие увидели огромные кучи выброшенного имущества
26 декабря 2022, 08:57, Илья Звягинцев
В Барнауле заметили горожан, которые решили опробовать итальянскую традицию и избавиться от ненужных вещей перед Новым годом. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Вкурсе 22».
По словам автора сообщения, необычную ситуацию заметили у дома по улице 80 Гвардейской Дивизии, дом 10.
Под окнами многоэтажки прохожие обнаружили огромные кучи вещей, которые, судя по всему, выбрасывали из одной из квартир.
В комментариях под постом пользователи высказали несколько версий произошедшего, среди которых возможной переезд владельцев, их итальянские корни или измена одного из партнеров, которая привела к конфликту с избавлением от имущества.
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