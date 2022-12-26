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Новый год по-итальянски. В Барнауле заметили горожан, которые выкидывали вещи из квартиры

Под окнами многоэтажки прохожие увидели огромные кучи выброшенного имущества

26 декабря 2022, 08:57, Илья Звягинцев

Фото: Вкурсе22
Фото: Вкурсе22

В Барнауле заметили горожан, которые решили опробовать итальянскую традицию и избавиться от ненужных вещей перед Новым годом. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Вкурсе 22».

По словам автора сообщения, необычную ситуацию заметили у дома по улице 80 Гвардейской Дивизии, дом 10.

Под окнами многоэтажки прохожие обнаружили огромные кучи вещей, которые, судя по всему, выбрасывали из одной из квартир.

В комментариях под постом пользователи высказали несколько версий произошедшего, среди которых возможной переезд владельцев, их итальянские корни или измена одного из партнеров, которая привела к конфликту с избавлением от имущества.

Комментарии 3

  • Люди ремонт скорее всего начали делать, у нас так делали ремонт в соседнем доме, выбрасывали строительный мусор через окно, потом машина приехала и все увезла.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Одну бабушку уже убили два урода, которые выбрасывали с 7го этажа мебель.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Строительные компании тянут за собой много смежных отраслей - это налоги. Сворачивание строек приведет к тому, что и так не очень богатый Барнаул лишится ещё больше доходов. Не видать ни ОТ ни дорог.
    31 декабря, Гость   Ответить
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