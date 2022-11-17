Новый поезд из Барнаула запустят в Славгород. Как часто он будет ходить и сколько стоит билет

Новый пригородный поезд, который свяжет Барнаул и Славгород, запустят в Алтайском крае 12 декабря 2022 года. Расстояние почти 400 километров он будет преодолевать за 6,5 часа, рассказал заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин. Как часто будет ходить новый поезд и сколько будет стоить билет — в нашем материале.

Почему вообще запускают поезд из Барнаула в Славгород?

Развитие этого направления важно для Алтайского края, так как вблизи Славгорода находится популярный туристический курорт — Яровое. Сейчас в регионе ходят скоростные поезда на тепловой тяге в Рубцовск и Бийск. Причём оба эти направления работают в прибыль и не нуждаются в субсидиях. В общей сложности на развитие пригородного сообщения в регионе в 2023 году выделят 520 миллионов рублей. 80 миллионов из них направят на маршрут до Славгорода.

Как часто будет ходить поезд в Славгород и сколько будет стоить билет?

Поезд будет преодолевать расстояние 395 км за 6 часов и 25 минут. Это будет самый скорый поезд на тепловозной тяге в Алтайском крае. В этом году, в частности, для него край получил 30 новых вагонов. Для сравнения: на автобусе добраться из столицы региона до Славгорода можно за 9-12 часов.

«Все привыкли, что пригородное движение — это электропоезда, а у нас 50% их не электрифицировано. Сейчас в крае работают пригородные поезда по четырём направлениям, и мы отмечаем положительную динамику пассажиропотока. Такие поезда важны для нас в части сохранения пакета льгот и на случай закрытия автодорог. Они прижились, и до этого года в крае оставался лишь один неохваченный участок — Славгород», — сообщил Дмитрий Коровин.

Цена проезда до Славгорода в вагонах первого класса составит 1 160 рублей, в вагонах третьего класса — 677 рублей. Для студентов предусмотрены скидки 50%. Точное расписание пока неизвестно. По предварительным данным, курсировать поезд будет несколько раз в неделю.

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Как назовут новый поезд?

Пока неизвестно. До Бийска курсирует «Калина Красная», до Рубцовска — «Просторы Алтая». Для поезда, который будет ходить в новом направлении, название пока не придумали.