Новый руководитель алтайского Следкома за год заработал почти 4 млн рублей

И.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю полковник юстиции Игорь Колесниченко по итогам 2021 года заработал 3,736 млн рублей. Сведения о доходах разместили на офсайте ведомства. Колесниченко возглавил Алтайский следком летом 2021 года. До этого им на протяжении трёх лет руководил Андрей Хвостов, которого президент Владимир Путин освободил от должности в связи с выходом на пенсию.

Согласно декларации, в собственности у Колесниченко есть квартира (42 кв. м), ещё одна жилплощадь (50 «квадратов») находится в пользовании у руководителя Следкома. Кроме того, ему принадлежит автомобиль Toyota Avensis.

Замглавы СУ СКР по Алтайскому краю Александр Жеребцов в прошлом году заработал 3,98 млн рублей. Для сравнения: год назад у него было 10 млн. Вместе с тремя несовершеннолетними детьми он владеет земельным участком площадью 1026 кв. м и жилым домом 208,8 кв. м. В индивидуальной собственности у Жеребцова есть ещё один участок 976 кв. м. В автопарк следователя входит автомобиль Mazda CX-5, снегоход Ski-Doo Tundra, прицеп МЗСА-817717, а также снегоболотоход CFMOTO CFORCE 1000 EPS.

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Ещё один заместитель Колесниченко — Константин Мальцев задекларировал 3,411 млн рублей. Это на 150 тысяч больше, чем у него было по итогам 2020 года. А вот супруга следователя заработала на этот раз меньше — 1,947 млн рублей. Тогда как в 2020 году у неё было 2,436 млн.

В индивидуальной собственности у Мальцева есть гараж 18 кв. м и квартира 37,6 «квадратов». Кроме того, у супругов и несовершеннолетнего ребёнка в пользовании находится квартира площадью 121 кв. м. Передвигается замглавы ведомства на мотоцикле BMW G310GS. Его жена располагает автомобилем BMW-320.